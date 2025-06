LeBron James (40) bleibt weitere Saison bei den Lakers

LeBron James hat seine Entscheidung getroffen: Der 40-jährige Basketballstar bleibt auch in der kommenden Saison bei den Los Angeles Lakers. Mit der Spielzeit 2025/26 geht er in sein beeindruckendes 23. Jahr in der NBA. Seit 2018 trägt LeBron (40) das Trikot der Lakers und führte das Team 2020 zur NBA-Meisterschaft. Nun setzt er auf eine weitere Chance, bevor er sich eines Tages vom Profi-Basketball verabschiedet. Für die bevorstehende Saison wird er mit einem Jahresgehalt von 52,6 Millionen US-Dollar (etwa 45 Millionen Euro) entlohnt – nachdem er seine Spieleroption gezogen hat.

LeBrons Agent Rich Paul (43) erklärte gegenüber ESPN, dass der Sportler weiterhin fest entschlossen sei, um einen Titel zu kämpfen – auch wenn die Lakers gleichzeitig in die Zukunft investieren. "LeBron will jede verbleibende Saison bestmöglich nutzen und zählt auf die Unterstützung der Lakers", sagte Paul. Die Zusammenarbeit mit Jeanie Buss und Rob Pelinka, den Entscheidungsträgern des Vereins, wurde dabei ausdrücklich gelobt. Man wisse, wie herausfordernd es sei, den Spagat zwischen Titelambitionen und dem langfristigen Aufbau eines Teams zu meistern, hieß es weiter.

Neben seiner beeindruckenden Karriere auf dem Spielfeld hat LeBron auch abseits des Basketballs große Erfolge gefeiert. Der Sportler zählt inzwischen zu den wenigen Milliardären unter den Prominenten – ein Status, den er sich durch kluge Investitionen, erfolgreiche Geschäftspartnerschaften und sein eigenes Produktionsunternehmen erarbeitet hat. Schon heute gilt er als einer der besten und einflussreichsten Basketballspieler aller Zeiten, was ihm den Spitznamen "King James" eingebracht hat. Privat ist er Vater von drei Kindern und gewährt auf Social Media gelegentlich Einblicke in sein Familienleben – das ihm offenbar genauso wichtig ist wie seine sportlichen und geschäftlichen Erfolge.

Anzeige Anzeige

Getty Images LeBron James, Basketballstar

Anzeige Anzeige

Getty Images LeBron James, Sportler

Anzeige Anzeige

Getty Images LeBron James mit seiner Familie, Juli 2023