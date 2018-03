Endlich zeigt Herzogin Kate (35) ihren wunderschönen Schwangerschaftsbauch und heizt die Gerüchteküche kräftig ein. Während ihres ersten offiziellen Auftritts als werdende Dreifachmama trägt die Ehefrau von Prinz William (35) ausgerechnet ein blaues Kleid! Traditionell wird diese Farbe mit männlichem Nachwuchs in Verbindung gebracht. Allerdings hüllte sich Kate auch schon während der Schwangerschaft mit Prinzessin Charlotte (2) in Blau. Der erste Babykugel-Auftritt vor der Geburt von Prinz George (4) fand sogar in einer grünen Robe statt.



