Sie ist eine echte Power-Frau! 2013 gewann Beatrice Egli (29) die beliebte Casting-Show DSDS. Seitdem ist die Schweizerin aus der deutschen Schlagerszene einfach nicht mehr wegzudenken. Beatrice begeistert die Massen – und arbeitet neben Synchronisations-Tätigkeiten, Auftritten und Co. gerade auch noch ganz nebenbei an ihrem fünften Studioalbum: "Es wird ein sehr energiegeladenes Album! Es macht so, so Spaß. Ihr werdet mit meinem Album perfekt in den Frühling kommen", versichert die Blondine bei der "My little Pony"-Premiere im Gespräch mit Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de