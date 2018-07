In wenigen Wochen schon ist das Finale der beliebten Teenie-Telenovela Soy Luna. Für die Zeit nach dem riesigen Serienerfolg haben die Stars der Show auch schon ziemlich genaue Vorstellungen. "Vielleicht werde ich ein Album aufnehmen, das wäre auf jeden Fall toll", erklärte zum Beispiel Hauptdarstellerin Karol Sevilla (18) laut Bravo. Auch ihr Kollege Ruggero Pasquarelli würde gern in diese Richtung gehen: "Ich verfolge jetzt erstmal meine Musikpläne. Ich kann es kaum erwarten, meine eigenen Songs rauszubringen!" Auch nach dem Ende von "Soy Luna" bleiben die Schauspieler ihren Fans also erhalten.

