Endlich gibt es neue Folgen! Seit vergangener Woche bekommen die Fans von Soy Luna den langersehnten zweiten Teil der zweiten Staffel zu sehen. Und von dem erwarten sie viel, immerhin kamen sich die Hauptdarsteller Ruggero Pasquarelli und Karol Sevilla (17) in ihren Rollen als Matteo und Luna zuletzt sehr nah. Genau das soll in den kommenden Folgen für Probleme sorgen, wie der gebürtige Italiener im Interview mit Promiflash verrät: "Die Figuren haben sich sehr verändert, weil sie haben die erste Staffel mit einem Kuss beendet. [...] Matteo will sie nicht leiden lassen, aber sie muss doch noch viel mehr leiden."



