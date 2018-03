Wird’s jetzt wieder richtig ernst bei Selena Gomez (25) und Justin Bieber (23)? Erst kommt die Trennung von Musiker The Weeknd (27) und Sel an die Öffentlichkeit und schon turtelt der einstige Disney-Star wieder mit Ex-Freund Justin. Das Paar führte ab 2010 eine On-Off-Beziehung. 2015 folgte dann das Ende ihrer gemeinsamen Zeit. Seitdem gingen sie getrennte Wege – bis jetzt! Aktuell knistert es offenbar wieder gewaltig zwischen den Musikern! Die zwei verbringen viel Zeit zusammen – ob beim Eishockey oder beim Fahrradfahren. "Selena und Justin haben am Mittwoch eine Fahrradtour gemacht. [...] Justin hat laut gesungen und mit seinen Armen in der Luft herumgewedelt. [...] Selena hat so doll gelacht, dass sie sich den Mund zuhalten musste und beinahe vom Rad gefallen wäre", verriet ein Augenzeuge dem Magazin E! News.



