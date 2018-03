Happy Birthday, Kendall Jenner (22)! Das schöne Model wird heute 22 Jahre alt. Hinter dem Geburtstagskind liegt ein ereignisreiches Jahr: Neben einem Mega-Shitstorm für die skandalöse Pepsi-Kampagne hatte Kendall mit Anfeindungen wegen eines Vogue-Covers und vermeintlicher Schönheitsoperationen zu kämpfen. Ob Liebhaber, Po-Implantate oder geklaute Fotos: Zum Ehrentag der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin blickt Promiflash auf Kendalls größte Aufreger ihres vergangenen Lebensjahres zurück.



