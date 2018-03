Happy Birthday, Ana Ivanovic! Die Tennis-Schönheit wird heute 30 Jahre alt. Ihre Sportkarriere verlief bisher grandios, 2008 schaffte sie es sogar auf Platz eins der Weltrangliste. Die große Liebe hat sie in dem Fußballhelden Bastian Schweinsteiger (33) gefunden, die Traumhochzeit des Paars fand im Juli 2016 in Venedig statt. Rund fünf Monate später gab Ana das Ende ihrer Profi-Laufbahn bekannt. Ob sie nun eine Familie mit ihrem Basti gründen will? Immer wieder gibt es Schwanger-Gerüchte – man darf also gespannt sein, was 2018 für Ana und Bastian bereithält.



