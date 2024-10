Ana Ivanović feiert nach acht Jahren Tennisplatz-Comeback

Nach acht Jahren Tennis-Rente steht Ana Ivanović (36)wieder auf dem Tennisplatz: Am Freitagabend betrat die ehemalige Weltranglistenerste beim Luxembourg Ladies Tennis Masters erneut den Court. Die 36-Jährige, die 2016 ihre erfolgreiche Profikarriere beendet hatte, wollte es noch einmal wissen und nahm an dem Turnier für ehemalige Tennis-Champions teil. Gemeinsam mit anderen Legenden wie Martina Hingis (44) und Andrea Petković wagte Ana das Comeback und stellte sich der Herausforderung. Seit ihrem Rücktritt vom Profisport hat sie sich vor allem ihrer Familie gewidmet. Mit Ehemann Bastian Schweinsteiger (40), den sie im selben Jahr heiratete, begrüßte sie seither drei gemeinsame Söhne auf der Welt. Viel Zeit zum Trainieren blieb ihr daher nicht, erst im Juli begann sie wieder, auf dem Tennisplatz zu stehen. "Ich muss sagen, auch als dreifache Mutter fühle ich mich gut auf dem Tennisplatz und fühle keinen Unterschied zu vorher. Ich fühle mich immer noch, als wäre ich 25", verriet sie gegenüber Bild.

Obwohl Ana in zwei Sätzen verlor, kann sie sich vorstellen, wieder öfter zu spielen. "Wenn du mich vor einem Monat gefragt hättest, hätte ich gesagt, nach diesem Turnier mache ich auf keinen Fall noch mal eins", gab sie zu, doch betonte dann: "Es ist mein Sport, es ist etwas völlig Einzigartiges und mit nichts anderem in meinem Leben vergleichbar. Und ich liebe dieses Gefühl, daher möchte ich eigentlich wieder mehr solche Turniere spielen. Ich würde aber nicht mehr in den offiziellen Tenniskreis zurückkehren. Aber sag niemals nie..." Für die Serbin ist neben regelmäßigem Sport vor allem die innere Einstellung entscheidend. "Das Wichtigste, um sich gut zu fühlen, ist, dass man von innen heraus glücklich ist", erklärte sie. Mit drei kleinen Kindern kann es auch mal stressig sein, doch sie achtet darauf, ihren Körper nicht zu sehr zu belasten und genießt das Leben mit ihrer Familie.

Auch ohne regelmäßiges Tennis-Training und wichtige Matches ist die Familienmutter noch immer in Bestform. Das bewies sie zuletzt mit einem Beitrag auf Instagram. Dort teilte Ana eine Reihe von Bildern aus dem Griechenland-Urlaub mit ihrem Liebsten Basti. Neben traumhaften Meereskulissen und gemeinsamen Pärchenfotos veröffentlichte sie auch einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Körper in einem schwarzen Bikini präsentiert. Der Fokus fiel dabei voll und ganz auf ihren durchtrainierten Bauch.

Anzeige Anzeige

ActionPress Ana Ivanović 2015 beim French Open Grand Slam Tennis-Turnier

Anzeige Anzeige

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović im Sommer 2024

Anzeige Anzeige