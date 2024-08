Basti Schweinsteiger und Ana genießen Justin-Timberlake-Show

Bastian Schweinsteiger (40) und seine Frau Ana Ivanovic (36) genießen ihr Date – und das nicht im Restaurant oder im Kino, sondern bei einem Konzert von Justin Timberlake (43)! Wie ein neues Instagram-Video des Paars zeigt, besuchen der Fußball-Star und die ehemalige Tennisspielerin den Auftritt des US-amerikanischen Popsängers in München. Die Eheleute sind offenbar große Fans des "Mirrors"-Interpreten, denn sie ergattern einen Platz ganz vorne in der ersten Reihe. Der Clip zeigt, wie das Sportlerpaar ganz verliebt Arm in Arm das Konzert genießt.

Das Video hält zudem noch ein echtes Highlight fest. Der FC-Bayern-München-Star und die French-Open-Siegerin stehen so nah an der Bühne, dass der Sänger plötzlich zum Greifen nah ist. Das nutzt Justin prompt aus und schüttelt Basti freundschaftlich die Hand. Damit zaubert er dem Paar ein breites Lächeln ins Gesicht. Dass der Kicker und seine Frau Justins Auftritt in vollen Zügen genossen haben, wird auch in der Bildunterschrift deutlich. Dort schreiben sie glücklich: "Vielen Dank an Justin Timberlake für diesen tollen Abend."

Im Jahr 2014 trafen Bastian und Ana in New York das erste Mal aufeinander. Bei den Profisportlern war offenbar sofort der Funke übergesprungen, denn schon im darauffolgenden Jahr hielt der 40-Jährige um die Hand seiner Liebsten an. Im Jahr 2016 folgte dann ihre Traumhochzeit in Venedig. Drei Jahre später wurde ihr Liebesglück von der Geburt ihres ersten Sohnes abgerundet. Mittlerweile sind die beiden stolze Eltern von drei Kindern.

Instagram / anaivanovic Justin Timberlake, Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic im August 2024

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic im August 2024

