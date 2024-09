Ana Ivanović zeigt ihre Bauchmuskeln in einem knappen Bikini

Ana Ivanović (36) genießt derzeit ihren Griechenland-Urlaub mit ihrem Mann Bastian Schweinsteiger (40). Den traumhaft schönen Ausblick auf das strahlend blaue Meer teilt die ehemalige Sportlerin auch mit ihren Followern auf Instagram. In einer aktuellen Bilderreihe präsentiert sich Ana in einem schwarzen Bikini und lässt dabei Blicke auf ihre stählernen Bauchmuskeln zu. Auf einem anderen Schnappschuss präsentiert sich die dreifache Mama total natürlich. In khakifarbener Bademode lächelt sie in die Kamera.

Einen Tag zuvor teilte die ehemalige Tennisspielerin schon mal Einblicke in ihren Urlaub – diesmal ist auch Bastian zu sehen. "Das Leben besteht aus diesen schönen Erinnerungen!", schrieb die 36-Jährige zu einer Reihe von Schnappschüssen, die sie und ihren Mann unter anderem vor türkisfarbenem Meer zeigen. Das Paar scheint seinen Urlaub sichtlich zu genießen.

Ana und Bastian sind seit 2016 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. In der Sportwelt gelten sie als absolutes Traumpaar. Mitunter auch, weil der ehemalige Fußballer keine Kosten und Mühen gescheut hatte, seiner Frau einen ganz besonderen Heiratsantrag zu machen. "In London gibt es so kleine Parks, die nur für die Anwohner zugänglich sind. Und ich habe dann den Park aus dem 'Notting Hill'-Film heimlich gemietet", erinnerte sich Bastian im Podcast "Phrasenmäher".

