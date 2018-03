Verona Pooth (49), du heißes Eisen! Die Moderatorin feiert im April ihren – sage und schreibe – 50. Geburtstag. Das sieht man ihr allerdings so gar nicht an. Auf Instagram zeigt sich die Zweifachmama jetzt im Bikini und beweist: Auch mit 49 gehört zu Verona noch immer ein Hammer-Body. Das sehen ihre Fans ähnlich und kommentieren wie wild unter die Dubai-Urlaubs-Pics der Schönheit: "Wunderschön", "Was für eine Figur", "Wenn sich jemand so ein Foto leisten kann, dann du. Ein perfekter Bikini-Body" und "Heißes Teil" sind nur einige der begeisterten Kommentare.



