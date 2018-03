Sie waren DAS junge Schauspielpaar in Deutschland: Knappe acht Jahre lang turtelten Jannis Niewöhner (25) und seine Kollegin Emilia Schüle (24) auch abseits von der Leinwand. 2015 kam es dann zum überraschenden Liebes-Aus. Trotz ihrer Trennung stehen die einstigen Turteltauben noch immer gemeinsam vor der Kamera – und das sogar oft als Liebespaar! Im exklusiven Promiflash-Interview verrät Jannis jetzt, wie es ist, mit seiner Ex-Freundin zu drehen: "Man kann sehr professionell miteinander arbeiten!", erzählt der 25-Jährige. Die "gute Zusammenarbeit" zeigt sich auch in der Leistung der beiden: In "High Society", "Jugend ohne Gott" und "Besser als nix" knistert es zurzeit ordentlich zwischen den beiden.



