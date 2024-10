Jannis Niewöhner wurde früher von Schauspielschule abgelehnt

Der erfolgreiche Schauspieler Jannis Niewöhner (32) hat in der Talkshow "Neo Ragazzi" überraschende Einblicke in seine frühen Karrierejahre gegeben. Schon als Kind stand Jannis vor der Kamera, doch hatte er je darüber nachgedacht, die Schule für die Schauspielerei aufzugeben? Wie er in der Sendung verriet, spielte er tatsächlich mit dem Gedanken, die Schule abzubrechen, um auf eine Schauspielschule zu gehen – dieser Plan scheiterte jedoch aus einem bestimmten Grund. "Weil ich auf der Schauspielschule nicht angenommen wurde", gestand Jannis offen.

Er erklärte, dass sein Hauptmotiv darin bestand, die Schule nicht beenden zu müssen – und die Schauspielschule wäre der perfekte Vorwand gewesen. "Deshalb habe ich mich da beworben, habe mich da aber nicht wirklich lange vorbereitet." Richtiges Interesse hatte er wohl nicht, vor allem weil Schauspielschulen damals stark auf Theater ausgerichtet gewesen waren. "Das war früher nicht so meins", fügte er hinzu.

Heute zählt Jannis Niewöhner zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands, doch der Weg dorthin war nicht immer einfach. Geboren am 30. März 1992, entdeckte er schon früh seine Leidenschaft für die Schauspielerei. Seine ersten Erfahrungen sammelte er in kleinen Rollen in "Für immer Edelweiss" und "Bang-Bang", bevor der Durchbruch gelang. Er blieb seinem Traum treu und arbeitete hart an seiner Karriere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jannis Niewöhner bei der Preisverleihung des Deutschen Schauspielpreises 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Jannis Niewöhner bei der Premiere des Films "Narziss und Goldmund" 2020

Anzeige Anzeige