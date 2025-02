Innige Fotos von Karoline Herfurth und ihrem Mann entdeckt

Bei der Premiere des Films "Wunderschöner" am 5. Februar 2025 zog Karoline Herfurth (40) alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin schritt zunächst mit Co-Stars wie Nora Tschirner (43) und Emilia Schüle (32) über den roten Teppich. Dann absolvierte sie einen betont coolen Auftritt mit ihrem Ehemann Christopher Doll, der sie zu diesem feierlichen Anlass begleitete. Karolines Kollegin Emilia postete nun auf Instagram ganz private Momente von der Filmpremiere, die die Vertrautheit zwischen Karoline und Christopher zeigen.

Auf einem der Bilder ist Karoline zu sehen, wie sie Hand in Hand mit Christopher durch das nächtliche Berlin schlendert, ihr Outfit dabei strahlend im Dunkeln leuchtend. Ein weiteres Foto zeigt das Paar in einer liebevollen Geste: Mit einem Arm um ihren Liebsten geschlungen, zieht die 40-Jährige ihren Ehemann eng an sich heran, während Christopher etwas überrascht in die Kamera blickt. Neben Karoline und Christopher finden sich in Emilias Beitrag auch Schnappschüsse anderer Gäste, darunter Friedrich Mücke (43), der sich mit unkonventionellem Look präsentiert.

Die Veröffentlichung dieser Fotos unterstreicht einmal mehr die enge Verbindung zwischen dem Ehepaar – das sein Privatleben ansonsten meist aus der Öffentlichkeit heraushält. Allerdings sprach Karoline erst kürzlich in einem Interview ungewohnt offen über ihre Ehe und verriet: "Wir würden am liebsten jede Sekunde miteinander verbringen."

Getty Images Christopher Doll und Karoline Herfurth

Getty Images Emilia Schüle bei der Berlinale 2025

