Fast Food und Co.: Jannis Niewöhner legte für neuen Film zu

Jannis Niewöhner (32) hat für seine neueste Rolle als Drachentöter Siegfried im Film "Hagen – Im Tal der Nibelungen" ordentlich an Gewicht zugelegt. Bei der Filmpremiere in München verriet Jannis kürzlich, was er dafür alles auf sich nehmen musste. "Es war nicht nur Muskelmasse, sondern es war auch viel Junkfood, was ich gegessen habe und schwere Gewichte, die ich gehoben haben, weil wir eben wollten, dass es nicht so ein Held wird, der perfekt durchtrainiert ist, sondern einer, der fast ein wenig chubby ist und eben auch säuft nachts", erklärte er im Gespräch mit RTL. Von den zusätzlichen Kilos ist mittlerweile aber nichts mehr zu sehen.

Der 32-Jährige ist ein fester Bestandteil der deutschen Filmbranche. Bereits seit seiner Kindheit steht Jannis vor der Kamera. Eine Zeit lang spielte er sogar mit dem Gedanken, die Schule zugunsten der Schauspielerei abzubrechen. Dieser Plan scheiterte jedoch. "Weil ich auf der Schauspielschule nicht angenommen wurde", berichtete er in der Talkshow "Neo Ragazzi".

Jannis stand bereits für Filme wie "Rubinrot", "High Society" und "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" vor der Kamera. Für seine Darbietung in der Serie "Beat" von Amazon Prime erhielt er im Jahr 2019 sogar den Grimme-Preis. 2021 wurde er außerdem mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Er lebt in Berlin.

