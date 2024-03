Comeback: Sind Emilia Schüle und Jannis Niewöhner verlobt?

Läuten bei Emilia Schüle (31) und Jannis Niewöhner (31) etwa bald die Hochzeitsglocken! Die Schauspieler lernten sich 2008 bei dem Dreh für ihr gemeinsames Projekt "Gangs" kennen. Nach sieben Jahren Beziehung trennten sie sich und ließen die Öffentlichkeit zuletzt über ihren Beziehungsstatus im Dunkeln. Nun gibt es tolle Neuigkeiten – die beiden sollen sich verlobt haben! Wann genau sie ihre Liebe haben aufleben lassen, ist nicht bekannt. Laut Bunte soll die Verlobung des Paares jedoch schon Mitte des vergangenen Jahres stattgefunden haben. Keiner von beiden äußerte sich bislang persönlich zu ihrem Liebesglück.

Von 2008 bis 2015 waren die beiden bereits ein Herz und eine Seele. Dann folgte jedoch die Trennung und es wurde still um sie. Im Jahr 2020 bestätigte die "Freche Mädchen"-Darstellerin im Gespräch mit Bunte, dass sie ein gutes Verhältnis zu ihrem Ex pflegt. "Es ist bewundernswert, wenn es funktioniert, einen Ex-Partner im Leben zu halten und zu integrieren", erklärte sie damals. In den darauffolgenden Jahren tauchten sie jedoch immer wieder gemeinsam bei Events auf – und die Gerüchte um ein mögliches Liebescomeback brodelten.

Vielleicht fanden die beiden 2021 wieder zueinander zurück – damals erklärte der "Rubinrot"-Star in einem Interview mit Bunte, dass Dating-Apps ihn wenig reizen würden. Daraufhin plauderte er aus: "Ich bin aber sowieso in dieser Hinsicht wieder sehr glücklich." Seitdem standen die beiden auch gemeinsam vor der Kamera und hinter dem Mikro, unter anderem als Synchronsprecher für den Kinderfilm "Elemental".

Getty Images Emilia Schüle und Jannis Niewöhner, April 2018

AEDT Emilia Schüle und Jannis Niewöhner, Juni 2023

