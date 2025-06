Trailer zur Buchverfilmung "22 Bahnen" begeistert die Fans

Luna Wedler, bekannt aus Filmen wie "Das schönste Mädchen der Welt", übernimmt die Hauptrolle in der Verfilmung des deutschen Bestsellers "22 Bahnen". Der kürzlich veröffentlichte Trailer zur Romanadaption von Caroline Wahl sorgt bereits für Begeisterung bei den Fans. Der Kinostart ist für den Spätsommer geplant – und die Kommentare unter dem Trailer sprechen eine deutliche Sprache. "Oh mein Gott, ich heule jetzt schon! Wie soll das bloß im Kino werden?", schrieb eine Nutzerin auf Instagram. Die Schauspielerin schlüpft in die Rolle von Tilda, einer jungen Frau, deren Leben zwischen ihrem Mathematik-Studium, einem Job an der Supermarktkasse und der Betreuung ihrer kleinen Schwester Ida sowie ihrer alkoholkranken Mutter aufgerieben wird.

Der Roman "22 Bahnen" war bereits als literarische Vorlage ein großer Erfolg und verkaufte sich nach Angaben des Börsenblatts über 900.000 Mal. Der Trailer zur Verfilmung scheint die atmosphärisch dichte Erzählung eindrucksvoll einzufangen – das bestätigen viele Fans: "Alles genau wie in meinem Kopf", schrieb eine Nutzerin begeistert. In weiteren Rollen sind Zoë Baier, Jannis Niewöhner (33) und Laura Tonka zu sehen. Besonders die emotionale Tiefe von Tildas Geschichte, die durch ihre Begegnung mit Viktor eine neue Richtung erhält, scheint die Zuschauer schon jetzt zu bewegen. Die Buchverfilmung reiht sich damit in die aktuelle Welle erfolgreicher Literaturadaptionen ein, die vor allem über soziale Netzwerke neuen Aufschwung erleben.

Luna, die bereits in der Vergangenheit mit Talent und Ausstrahlung überzeugte, erhält nun erneut die Gelegenheit, eine vielschichtige Figur zu verkörpern. Die gebürtige Schweizerin übernimmt mit der Rolle der Tilda eine intensive Aufgabe, denn die Figur kämpft nicht nur mit familiären Problemen, sondern ist zugleich auf der Suche nach einem eigenen Platz im Leben. Auch Jannis Niewöhner, der in die Rolle von Viktor schlüpft, ist vielen Zuschauern bereits aus früheren Produktionen bekannt. Gemeinsam tragen die beiden mit ihrer schauspielerischen Leistung maßgeblich dazu bei, die Bestseller-Geschichte eindrucksvoll auf die Leinwand zu bringen. Fans fiebern dem Kinostart entgegen – und planen offenbar schon, Taschentücher mitzubringen: Ein emotionales Filmerlebnis scheint garantiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jannis Niewöhner bei der Bottega-Veneta-Fashion-Show in New York, Februar 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Jannis Niewöhner bei der Preisverleihung des Deutschen Schauspielpreises 2020

Anzeige Anzeige