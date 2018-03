In wenigen Tagen ist es endlich soweit: Am 29. November flimmert die diesjährige Victoria's Secret Fashion Show über die deutschen TV-Bildschirme. Bereits am vergangenen Montag fand das Event in der chinesischen Modemetropole Shanghai statt. Doch hinter den Kulissen ging es bei weitem nicht so locker lässig zu, wie gedacht. Die Topmodels hatten nämlich ordentlich Muffensausen. Kelly Gale (22) beispielsweise verriet im Backstage-Bereich gegenüber RTL: "Ich laufe heute mit einem gebrochenen Fuß, ich bin ein bisschen nervös deswegen. Es ist noch nicht wirklich verheilt, aber ich hoffe, dass alles gut geht."

Die Deutschlandpremiere der Victoria's Secret Fashion Show 2017 läuft bei RTL Living am 29.11, um 20:15 im Rahmen des Fashiondays.



