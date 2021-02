Ist Michelle Gwozdz wie Jennifer Lange (27)?In der fünften Folge von Der Bachelor am Mittwoch passierte endlich, was viele bereits erwartet hatten: Niko Griesert (30) und Mimi küssten sich. Obwohl die Single-Lady von Beginn an zu den Top-Favoritinnen des Rosenkavaliers zählt und mit dem Bachelor bereits viele gemeinsame Stunden verbrachte, war die 26-Jährige nach kurzer Zeit extrem eifersüchtig. Die Ex-Bachelor-Teilnehmerin von 2013, Ramona Stöckli, erinnert das an eine andere Rosenanwärterin.

"Mimi und Michèle sind ganz klar im Fokus und es erinnert mich sehr stark an dich und Jenny", erklärte Ramona während eines Instagram-Livestreams mit dem ehemaligen Bachelor Andrej Mangold (34). Damit könnte die Reality-TV-Teilnehmerin meinen, dass auch Jenny schon zu Anfang als klare Favoritin des Rosenverteilers feststand. Vielleicht spielt sie aber auch auf das eifersüchtige Verhalten an, das die Zumba-Trainerin in der Bachelor-Staffel 2019 an den Tag gelegt hatte. Andrej bestritt die Aussage jedenfalls nicht und stimmte der Kuppelshow-Teilnehmerin zu: "Ich bin bei dir."

Auf jeden Fall sind die Zuschauer genau wie bei Jenny ziemlich genervt vom besitzergreifenden Verhalten der Darmstädterin. Doch Mimi steht zu ihren Gefühlen und verriet im Promiflash-Interview: "Bereuen tue ich es nicht. Ich hab meinen Gefühlen einfach 'freien Lauf' gelassen und mich nicht verstellt." Wer weiß, vielleicht gewinnt sie so tatsächlich das Herz von Niko. Immerhin hat Jenny vor zwei Jahren auch die letzte Rose von Andrej bekommen.

Anzeige

Instagram / ramonastoeckli Ramona Stöckli, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold im Juni 2020

Anzeige

TVNow/ Arya Shirazi Michelle Gwozdz bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de