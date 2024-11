Eine Woche nach Geburt: Ramona Stöckli zeigt After-Baby-Body

Ramona Stöckli ist zum zweiten Mal Mama geworden. Das einstige Bachelor-Girl steht zu ihrem Körper und wirbt nur eine Woche nach der Geburt eines kleinen Sohnes für etwas Normalität. Zu diesem Zweck postet sie auf Instagram Fotos ihres nackten Bauches. "Ganz normal", kommentiert sie die kleine Wölbung und fügt hinzu: "Um mal diesen Insta-Wonder-Mums entgegenzuwirken." Sie appelliert an Frauen, sich nicht von geschönten Bildern im Netz unter Druck setzen zu lassen. Ramona schreibt: "Sei stolz, was dein Körper gerade eben auch wieder Wahnsinniges leistet mit der Rückbildung!"

In den sozialen Medien erfreut Ramona ihre Fans regelmäßig mit Content aus ihrem Alltag als Mama. 2018 kam ihre erste Tochter Clea zur Welt. Seither machte die Schweizerin kein Geheimnis daraus, wie sehr sich die Kleine über ein Geschwisterkind freuen würde. In einem süßen Video zeigte die Influencerin im Mai, wie ihr Töchterchen mit einem kleinen, selbst gebastelten Brieflein von der Schwangerschaft erfuhr. Und auch die in wenigen Tagen Sechsjährige scheint ein Fan von Ramonas Body nach der Geburt zu sein. "Fun Fact: Clea hat sich schon gefreut, dass da noch ein Baby drin ist", lacht sie.

Bekannt wurde Ramona durch ihre Teilnahme an der Datingshow Der Bachelor im Jahr 2013. Damals kämpfte sie in Kapstadt um das Herz von Jan Kralitschka (48). Als Publikumsliebling gewann sie zwar nicht das Herz des Rosenkavaliers, fand aber trotzdem in ihrem Mann Peter die große Liebe. Erste Erfahrungen mit der Öffentlichkeit sammelte die 42-Jährige jedoch bereits bei der Miss-Schweiz-Wahl 2001, die sie ebenfalls nicht gewann. Seither ließ sie sich noch ein paar Mal im TV blicken, konzentriert sich jedoch auf ihre Social-Media-Präsenz.

Instagram / ramonastoeckli Ramona Stöckli mit ihrer Tochter

Instagram / ramonastoeckli Ramona Stöckli, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

