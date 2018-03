Heiß, heißer, Jenny Elvers (45)! Die Schauspielerin zeigt sich auf den roten Teppichen immer wieder superstylisch gekleidet. Umso überraschender ist jetzt dieses Fashion-Wagnis: In einem beinah durchsichtigen Kleid strahlt die Blondine bei der Movie meets Media-Party in Hamburg in die Kameras der Paparazzi – und lässt sogar glatt ein bisschen Nippel hervorblitzen! Wirklich glücklich scheint die ehemalige Dschungelcamperin jedoch nicht in diesem offenherzigen Look: "Ich find's ok so!", erklärt sie im Interview mit Promiflash. Dabei dürfte Jenny sich doch auch ganz ohne Kleider wohlfühlen: Immerhin posierte die 45-Jährige im vergangenen Jahr bereits nackig für den Playboy!



