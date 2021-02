Ramona Stöckli nimmt die aktuellen Bachelor-Folgen genau unter die Lupe! Die Zweitplatzierte der ersten Staffel kommentierte nun im Netz das Benehmen des aktuellen TV-Junggesellen Niko Griesert (30). Gemeinsam mit Andrej Mangold (34), der 2019 noch selbst Rosen verteilte, plauderte sie über die Favoritinnen des jetzigen Bachelors und das vergangene Gruppendate. Andrej vermutete, dass Niko dabei eine Verbindung zu der Kandidatin Laura aufgebaut haben könnte. Dass genau diese Kandidatin dann aber nach Hause geschickt wurde, fand vor allem Ramona gar nicht gut!

In einem Instagram-Livestream sprach Andrej an, dass er einen "Vibe" zwischen Niko und Laura beim Schlittschuhlaufen gefühlt habe. "Um dann den Korb am Geburtstag zu geben. Mit dem Geschenk. Das war mies", entgegnete Ramona deutlich empört. Was Letztere wohl am meisten gestört hat: Obwohl Rosenanwärterin Laura an dem besagten Tag Geburtstag hatte, bekam sie weder das Einzeldate am Abend noch eine Rose in der Entscheidungsnacht. "Das war so gemein", fühlte sie mit dem ausgeschiedenen Bachelor-Girl mit.

Allgemein schienen Ramona und Andrej sehr überrascht gewesen zu sein, dass Laura und Denise (25) gehen mussten. Die zwei haben eher Jacqueline und Karina (24) auf der Abschussliste gesehen. "Hast du überhaupt schon ein Gespräch mit Karina geführt?", fragte Ramona völlig verblüfft über das Weiterkommen der Kandidatin.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow

Anzeige

Instagram / nikogriesert Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige

Instagram / laura_stellaaa Laura Bühre 2019 in Hamburg

Anzeige

Instagram / ramonastoeckli Ramona Stöckli, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de