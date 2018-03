Wie ist das denn passiert? Bei der Eröffnung von Melanie Müllers (29) Grillmüller in Leipzig macht Ex-DSDS-Sternchen Sarah Joelle Jahnel (28) im Promiflash-Interview ein heftiges Geständnis: Der Nacktschnecke wurde vor wenigen Tagen die Nase gebrochen! Wie es dazu kam? Sarah war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort: "Ich hatte keine Schlägerei. Eine Schlägerei besteht aus zwei Menschen, die sich schlagen. Ich wurde geschlagen. Da war Alkohol im Spiel, nicht von meiner Seite aus. Mir wurde dann auch relativ schnell geholfen." Obwohl die Dschungelcamperin erst vor einem Jahr sich ihre Nase operieren ließ, will sie sich jetzt so schnell nicht unters Messer legen – die Schmerzen damals waren einfach zu extrem!



