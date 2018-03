Dabei hatten sie alles so penibel geplant! Clea-Lacy Juhn (26) und Sebastian Pannek (31) wollten in den USA einen romantischen Trip zu zweit erleben. Doch vor Ort lief bei dem Bachelor-Paar einfach alles schief! Bei der Musicalpremiere von "Kinky Boots" schilderte die TV-Beauty den Höhepunkt ihres Reise-Fails: "Am Ende waren wir zehn Minuten zu spät am Flughafen und die haben zu uns gesagt, ihr könnt nicht mehr mitfliegen. Und mir ging es echt nicht gut, weil so viel passiert ist in der Zeit und ich so müde war. Und dann haben die gesagt: 'Okay, Ausnahme'", erinnerte sie sich im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de