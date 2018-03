Hoffentlich fängt sie sich damit keine schlechte "Reputation" ein! Popstar Taylor Swift (27) geht mit dem gleichnamigen Album nächstes Jahr auf Welttournee. Aber die Karten, die seit dem Wochenende für ihre London-Auftritte online erhältlich sind, kosten 150 Euro! Außerdem crashen die Server andauernd, sodass viele Zahlungswillige gar nicht in der Lage sind, an Tickets zu kommen. Damit löst Taylor einen regelrechten Shitstorm auf Twitter aus: "Wann wurde das alles so teuer? Ich habe nie so viel für ihre Konzerte ausgegeben. Ich bin sehr enttäuscht."



