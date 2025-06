Taylor Swift kauft XXL-Freundschaftsband für 11.200 Euro

Taylor Swift (35) hat sich ein außergewöhnliches Erinnerungsstück an ihre erfolgreiche "Eras Tour" gesichert: ein 43 Meter langes und rund 2,1 Meter hohes Freundschaftsarmband, das während ihrer drei ausverkauften Shows im Caesars Superdome in New Orleans über dem Veranstaltungsort hing. Wie der Louisiana Stadium and Exposition District mitteilte, wurde die auffällige Installation für 11.200 Euro verkauft. Laut Just Jared ging sie an die Firma Firefly Entertainments Inc., die Taylor selbst gehört und sich um das Eventmanagement für sie und ihre Familie kümmert.

Die gigantische Attraktion wurde von der Marketingexpertin Abby Jones in Zusammenarbeit mit dem Künstler Shawn Kolodny, der auf riesige aufblasbare Kunstwerke spezialisiert ist, entworfen. Ursprünglich als Highlight der Konzerte in New Orleans geplant, reiste das XXL-Freundschaftsband später zu weiteren Stopps der "Eras Tour" und brachte Abby Jones mehrere nationale Marketingauszeichnungen ein. Auch Taylor selbst würdigte während ihrer Auftritte in der Stadt das außergewöhnliche Kunstwerk und betonte die Kreativität, die hinter der Idee steckt.

Taylors "Eras Tour" steht sinnbildlich für ihre beeindruckende Karriere und die Verbindung, die sie über die Jahre mit ihren Fans aufgebaut hat. Freundschaftsbänder haben sich dabei zu einer Art Symbol für die Gemeinschaft der sogenannten "Swifties" entwickelt, die die Künstlerin weltweit unterstützen. Die Idee, Freundschaftsarmbänder während der Konzerte auszutauschen, entstand organisch und wurde zum Markenzeichen der Tour. Mit diesem Kauf zeigt Taylor, dass sie die Kreativität und Hingabe ihrer Fans schätzt und zugleich ein Stück dieser ganz besonderen Konzertreise für sich bewahren möchte.

