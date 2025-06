Süßer Moment: Travis Kelce feiert mit Taylor zu ihrem Song

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) sorgten bei einem Event in Nashville für einen bezaubernden Augenblick, als sie gemeinsam zu Taylors Hit "Shake It Off" tanzten. In einem mittlerweile auf TikTok kursierenden Video singen die beiden den Song gemeinsam mit, während sie in inniger Umarmung auf der Tanzfläche zu sehen sind. Der Anlass war das Eröffnungs-Event der "Tight End University", einer jährlichen Veranstaltung, die Travis gemeinsam mit seinen NFL-Kollegen George Kittle (31) und Greg Olsen ins Leben gerufen hat.

Am folgenden Abend überraschte Taylor das Publikum des "Tight Ends & Friends"-Konzerts im Brooklyn Bowl mit einer akustischen Performance von "Shake It Off". Zuvor hatte Country-Star Kane Brown (31) Taylors Auftritt angeteasert, bevor sie unter tosendem Applaus die Bühne betrat. "Wir möchten diesen Song unseren Lieblingsspielern widmen, und das sind die Tight Ends", scherzte die Musikerin laut dem Magazin People, bevor sie die ikonischen Zeilen anstimmte.

Die "Tight End University", gegründet im Jahr 2021, bietet NFL-Spielern jährlich eine Plattform, um gemeinsam zu trainieren und sich auszutauschen. Travis ist bekannt für sein Engagement auf und abseits des Spielfelds und zeigte mit diesem Event erneut seine Leidenschaft für den Sport. Dass Taylor an seiner Seite war, begeisterte ihre Fans besonders. Auf TikTok häuften sich Kommentare wie "Er ist ein echter Fan" und "Sie liebt diesen Mann wirklich", die den süßen Moment der Turteltauben auf der Tanzfläche würdigten.

Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce

Travis Kelce überreicht Taylor Swift einen besonderen Hut

Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024

