Endlich ist er wieder da! Monatelang nahm sich YouTuber LionT (25) eine Internet-Auszeit. Der Grund: Er leidet an Depressionen: "Wie soll ich das am besten erklären? Das ist wie eine Lähmung. Du versuchst, weiter zu machen und du versuchst, weiter deiner Leidenschaft nachzugehen, aber du wirst von deinen Depressionen und deiner Traurigkeit einfach blockiert und du kommst nicht nach vorne", erzählte er in einem YouTube-Video. Es geht ihm aber wieder besser und er will im Netz wieder so richtig durchstarten! "Ich bin so froh, dass ich aus meinem Loch endlich wieder raus bin."



