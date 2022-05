Auch ihre Netzkollegen sind fassungslos! Bibi (29) und Julian Claßen (29) hatten sich zuletzt kaum noch auf Social Media gemeldet und damit bereits Spekulationen um eine Ehekrise ausgelöst. Als dann auch noch Bilder der YouTuberin mit einem anderen Mann auftauchten, hat sich Julian zu Wort gemeldet und die Trennung offiziell bestätigt. Aber nicht nur ihre Fans hat diese Nachricht hart getroffen – auch Freunde und Bekannte sind schockiert.

YouTube-Star Liont (29) kennt das Ex-Paar ziemlich gut und hat in der Vergangenheit schon einige Videos mit Bibi und Julian produziert. Dass die Eltern von zwei Kindern nun getrennte Wege gehen, macht ihn sprachlos. "Ich hätte in meinem Leben mit allem rechnen können, aber dass sich Bibi und Julian nun wirklich getrennt haben, hätte ich mir niemals vorstellen können", schrieb der 29-Jährige auf Twitter. Seine Fans pflichteten ihm bei und kommentierten unter anderem, dass sie nach dieser Promitrennung den Glauben an die wahre Liebe verloren haben.

Auch Julian selbst scheint das Liebes-Aus mit seiner Noch-Frau ziemlich zu belasten. Er gab via Instagram preis, dass die Trennung von Bibi ausgegangen war. "Ich weiß nicht, wie das weitergeht, was ich poste und was ich mache. Ich denke, das versteht ihr, dass ich da jetzt gerade nicht so den Kopf dafür habe", gab er sich ziemlich geknickt.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im Mai 2021

Instagram / lionttv Die YouTube-Stars Julian Claßen, LionT und Bibi Claßen

Getty Images Julian und Bibi Claßen

