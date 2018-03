Stress im Liebesparadies? Leonard Freier (32) ist wieder mit Ex-Freundin Caona zusammen – und das trotz seiner Bachelor-Turteleien! Der 32-Jährige küsste in der RTL-Kuppelshow, was das Zeug hielt. Dabei war er kurz zuvor noch mit der Mutter seines Kindes liiert. Sie musste ihrem Ex dann beim Flirten im Fernsehen zuschauen, aber was empfand sie dabei? "Unangenehm, peinlich berührt und natürlich auch eine Wut", verriet sie jetzt im Interview mit RTL.



