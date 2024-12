Deshalb verpasste Yeliz Koc dem Bachelor 2018 eine Ohrfeige

In der achten Staffel von Der Bachelor 2018 kam es zu einem Moment, der in die deutsche TV-Geschichte einging: Yeliz Koc (31), damals eine der Kandidatinnen der Show, verpasste dem Rosenverteiler Daniel Völz (39) eine schallende Ohrfeige. Anlass für die Eskalation war die Entscheidung des Bachelors, Yeliz nach Hause zu schicken, obwohl er sie den Abend zuvor noch geküsst hatte. "Ich hätte am liebsten die Faust genommen", schimpfte Yeliz damals vor laufender Kamera. Der Vorfall ereignete sich in der berüchtigten Nacht der Rosen, in der Daniel drei Frauen verabschiedete.

Hintergrund der Handgreiflichkeit war laut Daniel Yeliz' Enttäuschung darüber, die Show verlassen zu müssen, obwohl sie sich nach dem Kuss sicher gewesen war, weiterzukommen. Der Bachelor erklärte die Entscheidung, sie nach Hause zu schicken, mit ihren häufigen Gesprächen über eine vergangene toxische Beziehung, die bei ihm Zweifel an ihrer emotionalen Zufriedenheit aufkommen ließen. Yeliz, die damals keine Rose bekam, sah sich persönlich gekränkt und verließ die Show mit einem handfesten Abschied, der für viele Zuschauer völlig unerwartet kam. Für sie folgte daraus jedoch kein Karriereknick: Die Ohrfeige wurde ihr persönliches Markenzeichen in der Reality-TV-Welt.

Seit ihrem Bachelor-Aus hat sich Yeliz als fester Bestandteil der deutschen Reality-Szene etabliert und ist regelmäßig in neuen Formaten zu sehen. Auch in ihrem Privatleben sorgt sie für Schlagzeilen, etwa 2021, als ihr Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (32) die Trennung bekannt gab, während Yeliz mit ihrer gemeinsamen Tochter Snow (3) schwanger war. Trotz Kritik und Kontroversen scheint sie ihren Weg im Showbusiness konsequent weiterzugehen: Momentan wird spekuliert, dass Yeliz 2025 im Dschungelcamp auftreten soll – ein weiteres Kapitel in ihrer polarisierenden Karriere. Bis heute bleibt die berüchtigte Bachelor-Ohrfeige eines der bekanntesten Ereignisse aus der Geschichte der TV-Show.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

