In wenigen Tagen ist Weihnachten: Während die Deutschen am 25. Dezember die restlichen Geschenke auspacken und gemütlich beisammensitzen, wird Helene Fischer (33) in der Flimmerkiste für die größte Bescherung sorgen. Wie die ersten Fotos verraten, verspricht die "Helene Fischer Show" auch in diesem Jahr ein echtes Bühnen-Feuerwerk – und das nicht nur dank Top-Acts wie James Blunt (43). Auch die Outfits der Sängerin waren selten freizügiger, wilder und aufreizender. Wenn einem da mal nicht die Spucke wegbleibt...



