Otto Waalkes und Helene Fischers "Baby Shark"-Video ist da

Helene Fischer (41) und Otto Waalkes (77) haben sich für ein gemeinsames Musikprojekt zusammengetan! In einem neuen Musikvideo interpretieren die Schlagerkönigin und die Comedy-Legende das Kinderlied "Baby Shark" auf ihre eigene Weise. Helene spielt dabei die Rolle der "Mama", während Otto sich gleich in mehrere Rollen, darunter Baby und Oma, verwandelt. Das fröhlich-bunte YouTube-Video bringt nicht nur Kinderaugen zum Leuchten, sondern soll auch Erwachsene zum Schmunzeln bringen. Der Song ist die erste Single aus Helenes neuem Album "Tanzen & Feiern", das ab dem 12. September erhältlich sein wird.

Das Album ist Teil ihrer Reihe "Die schönsten Kinderlieder" und wird 25 Tracks umfassen. Fans können sich laut Universal Music auf den "perfekten Soundtrack für fröhliche Anlässe sowie ausgelassene Partys" freuen. Otto zeigte sich begeistert von der Kooperation und bringt mit seinem Humor einen besonderen Charme ins Projekt: "Sie ist die Schöne und ich bin das Andere", scherzt er. Helene selbst betont in einer Instagram-Story die Freude an der Arbeit am Album: "Ich durfte so viele schöne Kinderlieder singen und diesmal macht sogar Otto mit."

Helene sorgt mit ihrem Kinderlieder-Projekt für gemischte Reaktionen. Viele Fans sind enttäuscht und vermissen ihre bekannten Hits, einige befürchten sogar, dass die nächste Tour komplett aus Kinderliedern bestehen könnte. Die Sängerin scheint den neuen musikalischen Weg jedoch sichtlich zu genießen und nimmt sich selbst dabei nicht zu ernst. Die Zusammenarbeit mit Otto zeigt einmal mehr, dass es für die beiden keine kreativen Grenzen gibt, wenn es darum geht, fröhlichen und unbeschwerten Spaß zu verbreiten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Otto Waalkes und Helene Fischer

Getty Images Otto Waalkes beim Bayerischen Filmpreis 2022

Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin

