Er sitzt eindeutig wieder im Sattel! Noch vor Kurzem lief Menowin Fröhlichs (30) Liebesleben alles andere als harmonisch ab: Schwangerschaft, Verlobung, Fehlgeburt, Trennung – er und seine On-Off-Freundin Senay machten bei der RTL-II-Show "Echt Familie – das sind wir" eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle durch. Jetzt ist aber endgültig Schluss und Menowin offen für Neues. "Ich bin single. Ich bin wieder zu haben. Also wer Bock hat, der kann sich gerne bei mir melden", verkündete der Ex-DSDS-Finalist seinen weiblichen Fans via Instagram-Story.



