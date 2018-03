Großer Schock gestern Abend in der RTL-II-Doku-Soap “Echt Familie – Das sind wir”: Menowin Fröhlich (30) und seine Senay verlieren ihr Kind noch vor der Geburt – und damit ist auch ihre Beziehung Geschichte. In einem Live-Stream auf Facebook rechnet der ehemalige DSDS-Sänger mit seiner Jetzt-Ex ab: "Senay, du hast das alles nur für die Kamera gemacht. Okay? Und ich habe für mein Leben gekämpft! Ich wollte nichts anderes, als dich und meinen Sohn um mich haben."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de