Was für eine rührende Anekdote! In diesem Jahr feiert die Kelly Family ein Wahnsinnscomeback. Einer, der sich besonders mit der Musikerfamilie freut, ist Gil Ofarim (35). Der Sänger berichtet im Promiflash-Interview sogar von einer ganz besonderen Erinnerung: Er ist live dabei, als Angelo Kelly (35) von der Nummer-Eins-Chartplatzierung des neuesten Kelly-Albums erfährt: "Ey, ich musste aufstehen und klatschen, ich hab mich so gefreut für ihn und die ganze Family."



