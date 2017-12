Sie wäre nicht die Erste aus der Familie. Für Janni Hönscheid (27) erwies sich ihre Teilnahme an der Kuppelshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies als echter Glücksgriff. Immerhin fand sie dort in Peer Kusmagk (42) nicht nur die ganz große Liebe, sondern auch den perfekten Papa für ihr gemeinsames Söhnchen Emil-Ocean. An dieser Erfolgsstory will sich nun ausgerechnet Jannis ältere Schwester ein Beispiel nehmen: Sonni Hönscheid will ebenfalls auf die Nacktinsel!