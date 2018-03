Ist sein Berufswunsch damit beschlossen? Mit knapp vier Monaten genießt Emil-Ocean zusammen mit seinen Eltern Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) seinen ersten Urlaub am Strand. Der kleine Wonneproppen scheint ganz nach seiner Mama zu kommen, wie ein aktueller Post auf Instagram zeigt: Auf Fuerteventura steht er zum ersten Mal selbst auf einem Surfbrett! Zwar widmet er sich mithilfe von Papa Peer erst mal den Trockenübungen an Land, doch eines ist klar: EO liegen die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere als Wellenreiter dank Profisurferin Janni eindeutig in den Genen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de