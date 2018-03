Kim (25) oder Rocco (31): Bei wem feiert Amelia Heiligabend? Die Vierjährige ist der ganze Stolz des Ex-Paares. Auch wenn Rocco in Boltenhagen und Kim in Berlin lebt, teilen sich die zwei das Sorgerecht. Aber wie zelebriert die Patchworkfamilie das Fest der Liebe? "Wir feiern Heiligabend hier in Berlin mit der Familie von meinem Freund. Und Amelia wird dieses Jahr Heiligabend bei Rocco sein, weil sie die letzten zwei Jahre bei mir war und jetzt wird es mal Zeit, dass Heiligabend mal der Papa mit Amelia ist", verriet Kim im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de