Eine kleine Dame mit ganz großen Ansprüchen: Amelia Stark (4), Töchterchen von Rocco Stark (31) und Kim Gloss (25), hat in diesem Jahr einen ganz besonderen Wunsch für den Weihnachtsmann parat. Welcher das ist, verriet der stolze Papa im Promiflash-Interview in seiner Boutique Atelier12 in Boltenhagen: "Die schreibt schon den 20. Brief an den Weihnachtsmann. Also… aber auch die Wünsche, ne? ‘Ja, bei Mama hab ich auch auf den Zettel geschrieben, dass ich mir ein iPad wünsche…’. Mit 4!" Dabei hat die kleine Maus schon ein Tablet. Ob Rocco trotzdem schwach wird?



