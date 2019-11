Erst am vergangenen Samstag verlor Walter Freiwald (✝65) den Kampf gegen den Krebs. Er selbst wusste, dass er die Krankheit nicht würde besiegen können und verabschiedete sich bereits im Vorfeld über Social Media von seinen zahlreichen Fans. Anders war es bei der Frau des "Der Preis ist heiß"-Moderators Annette – denn auch sie musste sich vor einigen Jahren der gefährlichen Krankheit stellen.

Die Frau des Ex-Dschungelcamp-Teilnehmers bekam 2012 die Diagnose Hirntumor, wie Walter in seinen Memoiren Frei Schnauze und mit einem Augenzwinkern darlegte. Auch wenn es eine beängstigend große Geschwulst war, hatte Annette Glück im Unglück, denn der Tumor konnte erfolgreich entfernt werden. An die Zeit danach erinnerte sich Walter gut: "Unser Leben wurde komplett umgekrempelt. Seit der OP jagte eine Therapie die andere." Der Moderator hatte sich während dieser schweren Phase viel Zeit für seine Liebste genommen und zeitweise auch aufgehört zu arbeiten.

Danach setzte Walter sich selbst für andere Betroffene ein: "Ich möchte den Menschen die Augen öffnen und dazu beitragen, dass über die Erkrankung gesprochen und mehr für die Betroffenen getan wird", erklärte er, der obendrein zum Botschafter der Deutschen Hirntumorhilfe e.V. wurde. Umso tragischer ist die Tatsache, dass er selbst den Krebs leider nicht besiegen konnte.

Patrick Hoffmann / WENN.com Annette und Walter Freiwald

Adolph,Christopher Annette und Walter Freiwald in Köln

Thomas Lohnes / Getty Images Walter Freiwald, Dschungelcamp-Bewohner 2015

