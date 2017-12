Sie steht zu ihren sexy Rundungen – und lässt sie gerne auch mal an die frische Luft. So wie jetzt ihren Pracht-Popo: Auf Instagram zeigt sich die hübsche Blondine gewohnt gut gelaunt bei einem ihrer Anproben, bei dem der Hintern offenbar nicht so ganz ins geplante Sport-Outfit passt. "Wenn zu wenig Stoff für die Kurven da ist, muss die Stylistin eben mal zur Schere greifen", kommentiert die 29-Jährige ihr Booty-Pic. Auch in ihrer Story präsentiert Angelina den Shot und verziert das Bild noch mit dem superselbstbewussten Hashtag "Ich liebe meine Kurven".