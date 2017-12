Mit seinem schwungvollen Pinselstrich verlieh Bob Givens der Kultfigur Bugs Bunny Ausdruck – nun ist er im stolzen Alter von 99 Jahren in Kalifornien verstorben, wie seine Tochter Mariana jetzt bestätigte. Bereits am 14. Dezember ist der Künstler den Folgen von akutem Atemstillstand erlegen!

Vergangenen Samstag berichtete die Angehörige von Bob Givens vom Tod des zweifachen Vaters. Gegenüber Associated Press erinnerte sich Mariana rührend an ihren verstorbenen Papa – er habe früher ausgesehen wie der von ihm gezeichnete Popeye, immer energiegeladen und Pfeife rauchend. In seiner sechs Jahrzehnte umspannenden Laufbahn animierte der Amerikaner aber nicht nur den tätowierten Seemann und den Karotten-Fan Bugs Bunny. Unter anderem ist er auch für das Aussehen der Streithähne Tom und Jerry, die Ente Daffy Duck sowie Alvin und die Chipmunks verantwortlich.