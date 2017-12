Gibt es eine Altersgrenze für musical.ly? Die App für coole, schräge oder auch professionelle Videos ist derzeit superbeliebt. Auch Katulka und Falco sind mit Performance-Clips auf der Plattform durchgestartet. Beide gehören im Vergleich zu anderen allerdings schon zur älteren Generation – heißt das, dass mit ihren Accounts bald Schluss ist? "Ich habe darüber noch nie so richtig nachgedacht, aber [...] ich glaube, man kann nicht zu alt für musical.ly sein. Ich mache das so lange, wie ich Lust habe und das wird noch einige Jahre lang sein", erklärte Kati im Promiflash-Interview beim Spendennachmittag mit musical.ly in Berlin.