Wer von ihnen wird am Ende das Rennen machen? Für die Netz-Größen Falco Punch und Selina Mour könnte am 24. März ein Traum in Erfüllung gehen: Beide sind für einen Kids' Choice Award nominiert. Ihnen winkt nun ein Preis in einer neuen Kategorie, in der ausschließlich Musical.ly-Stars vertreten sind. Eine riesige Ehre, wie Falco und Selina im Promiflash-Interview verraten – aber auch eine Gefahr für ihren Zusammenhalt als Muser?

Auf der GLOW-Convention in Dortmund strahlte Falco, als er stolz von seiner Nominierung erzählte: "Ich hab früher so viel Nickelodeon geschaut und gucke es immer noch abends. Supercool, dass ich da nominiert bin!" Selina, die auf YouTube schon drei eigene Songs veröffentlicht hat, geht es da ähnlich. "Ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt und bin glücklich über alle, die für mich voten, ich seh das ja immer auch auf Twitter", verriet das brünette Nachwuchs-Talent. Neben den beiden fiebern auch die Muser Mario Novembre (17) und Laura Sophie auf eine der begehrten orangefarbenen Trophäen hin – sorgt das nicht für Zoff unter den Nominierten?

Keineswegs, beruhigt Falco: "Wir sind definitiv eine Family, jeder gönnt es einem, aber man möchte trotzdem schon gegen die anderen gewinnen. Deswegen ist es schon Konkurrenzkampf, aber kein Hass oder Beef." Von seiner Web-Kollegin Selina bekommt der Influencer sogar noch ein Lob für seine Clips: "Falco kenne ich, er macht megagute Musical.lys, die sind echt besonders", erklärte sie ihre Wertschätzung für den KCA-Konkurrenten. Welchem der vier Muser wünscht ihr den Preis am meisten? Stimmt ab!

P.Hoffmann/WENN.com Falco Punch auf der GLOW-Convention 2018 in Dortmund

Anzeige

Instagram / selinamour Selina Mour, Musical.ly-Star

Anzeige

Instagram / marionovembre, Instagram / laurasophie Mario Novembre und Laura Sophie, Musical.ly-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de