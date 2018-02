Endlich ist es raus: Die Lochis treten dieses Jahr tatsächlich in der 11. Staffel Let's Dance an – als allererste YouTuber überhaupt! Doch was sagen eigentlich die Netzkollegen des singenden Doppels zum Ausflug ins TV? Promiflash hakt auf dem musical.ly Press Day im Soho House Berlin mal nach: Falco Punch und Chany Dakota supporten die Twins bei ihren ersten Tanzversuchen! "Ich gebe den beiden einen Daumen nach oben! Die haben definitiv gute Chancen", freute sich Falco.