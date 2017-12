Sie macht den Menschen Mut! Im September schockierte eine Nachricht zahlreiche Anhänger der Hit-Serie Seinfeld: Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus (56) leidet an Brustkrebs. Für die Emmy-Preisträgerin ist das aber noch lange kein Grund, auf die Feiertagsbremse zu drücken!

In ihrem neuen Post auf Instagram legt die 56-Jährige weihnachtlichen Witz an den Tag: "Mit meinem Weihnachts-Cocktail auf die Feiertage einstimmen", scherzt der Hollywoodstar in dem Schnappschuss, den er offenbar während einer Behandlung knipste. Anstelle von Eierlikör und üppig gefüllten Weihnachtsstrümpfen teilt das Starlet ein Foto einer prall gefüllten Blutkonserve. Die blutige Bescherung kann der Brünetten aber nicht ihre Festtagsstimmung vermiesen: Julia schießt gleich noch die Hashtags "Frohe Transfusion" und "Ich war artig" hinterher.