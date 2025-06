38 Jahre Liebe: Julia Louis-Dreyfus und Brad Hall

Julia Louis-Dreyfus (64) und Brad Hall feiern ihr 38-jähriges Ehejubiläum. Das Paar, das sich laut People in den 80er Jahren an der Northwestern University kennenlernte, hat seitdem nicht nur privat, sondern auch beruflich immer wieder gemeinsame Wege eingeschlagen. Ihre Hochzeit fand am 25. Juni 1987 in einer Kirche in Santa Barbara, Kalifornien, statt. Julia trug damals ein Kleid, das von Prinzessin Diana (✝36) inspiriert war. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, Henry Hall (32) und Charles Hall, die 1992 und 1997 geboren wurden.

Die beeindruckende Karriere beider begann mit ihrer Zusammenarbeit im Rahmen der Practical Theatre Company an der Universität, was später zu einem Engagement bei Saturday Night Live führte. Aber nicht nur vor der Kamera harmonierte das Paar. Sie kooperierten auch bei Projekten wie der Comedy-Serie "Watching Ellie" und dem Kurzfilm "Picture Paris". Brad Hall war auch stets zur Stelle, um Julia bei ihren großen Erfolgen zu unterstützen. Sei es bei der Enthüllung ihres Sterns am Hollywood Walk of Fame 2010 oder bei den Emmy Awards, wo er ihr regelmäßig zur Seite stand – zuletzt 2019, als die gesamte Familie bei den 71. Emmy Awards erschien, um Julia zu ehren.

Privat zählen neben der Arbeit auch Abenteuer und gemeinsame Zeit zu den wichtigen Grundlagen ihrer Ehe. Julia und Brad teilen einen Hang zur Natur, wie Schnorchel- und Tauchausflüge belegen, die Julia früher in den sozialen Medien geteilt hat. Ihr Geheimnis für eine stabile Beziehung liegt laut Julia wohl in der Ehrlichkeit. Sie erzählte 2023 in der Show "Live with Kelly and Mark", dass sie und Brad die Arbeit des jeweils anderen immer ehrlich bewerten. Eine einfache Formel, die auch nach 38 Jahren offensichtlich bestens funktioniert.

Getty Images Julia Louis-Dreyfus und Brad Hall im Februar 2025 in New York

Getty Images Julia Louis-Dreyfus im Mai 2024

Getty Images Henry Hall, Charlie Hall, Julia Louis-Dreyfus und Brad Hall im März 2019 in New York City

