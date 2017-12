In ein paar Wochen geht es endlich los: das Dschungelcamp 2018! Auch in diesem Jahr werden wieder zwölf Prominente in den australischen Dschungel ziehen und sich den harten Prüfungen stellen. Ekelmahlzeiten, schwindelerregende Höhen und wilde Gewässer werden dieses Mal aber womöglich nicht die einzigen Hürden sein, die die Stars zu bewältigen haben. Mit diesen neuen Regeln überraschte RTL jetzt die Fans!

Am 19. Januar geht das Dschungelcamp in die zwölfte Runde. Seit 2016 wurden die Promis gleich zu Beginn in zwei unterschiedliche Teams aufgeteilt. Doch damit soll nun Schluss sein: Wie Bild berichtet, wird es in diesem Jahr vielleicht nur noch ein Camp geben. Das hätte nicht nur zur Folge, dass es keine Duelle mehr bei den Dschungelprüfungen gibt – auch Haupt- und Nebenlager müssten zusammengelegt werden! Der Zoff zwischen den Kandidaten wäre dadurch schon von Anfang an vorprogrammiert. Ob die Änderungen tatsächlich so umgesetzt werden, steht allerdings noch nicht fest.